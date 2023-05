Altice Portugal. Receitas atingiram 699 milhões no 1.º trimestre

As receitas da Altice atingiram os 699 milhões de euros no primeiro trimestre, enquanto o EBITDA situou-se nos 245 milhões de euros. “A Altice Portugal conjuga crescimento com rentabilidade, apesar do contexto concorrencial e de incerteza económica, sustentada na fiabilidade das sua redes, num portfólio diversificado e inovador de produtos e serviços, na melhoria contínua da qualidade de serviço e da relação com os seus clientes”, revela em comunicado.

O investimento, nesse período, foi de 111 milhões de euros, “reafirmando a aposta na transformação global das infraestruturas, na inovação e no investimento no país” com a operadora a referir que continua a investir na densificação da cobertura móvel – 5G (91,1%) e 4G (99,9%), bem como em fibra ótica, com 6,2 milhões casas passadas em todo o país, ligando pessoas e empresas com a melhor tecnologia disponível.

“Para tal contribui, também, a Altice Labs, o laboratório de inovação da Altice Portugal, que exporta tecnologia made in Portugal para o mundo, suportada na sua aposta contínua em Investigação & Desenvolvimento”.

Durante o primeiro trimestre de 2023, a Altice Portugal deu “continuidade às ações de promoção da eficiência da rede, acompanhando as tendências de mercado no upgrade de tecnologia e equipamentos state of the art, convergindo para a redução do consumo energético. No primeiro trimestre de 2023, a performance operacional mantém a tendência positiva”, acrescentando que “o controlo dos desligamentos continua em níveis históricos e a aquisição de clientes mantém-se sustentada, o que permitiu aumentar a Base dos Serviços Fixos em +5,3% nos últimos 12 meses, tendo a Base de Clientes do Serviço de Televisão por Subscrição crescido +4,2%”.

“Todos os Segmentos e Linhas de Negócio da Altice Portugal cresceram Receitas no primeiro trimestre de 2023, em virtude da contínua expansão da Base de Clientes, da diversificação do portfolio de serviços cada vez mais digitais, da aposta na inovação e qualidade de serviço, fatores estes que se revelaram determinantes para a evolução positiva registada.