Julgamento. Leitura do acórdão sobre morte de Fábio Guerra adiada outra vez

A leitura do acórdão dos dois ex-fuzileiros acusados da morte de Fábio Guerra estava agendada para esta quarta-feira, mas foi novamente foi adiada.

A nova leitura ficou marcada para 29 de maio, às 14h30.

Este adiamento é justificado por uma alteração não substancial dos factos e da qualificação jurídica comunicadas pelo tribunal.

A leitura do acórdão chegou a estar agendada para 5 de maio, tendo sido adiada, devido à morte de um familiar de um elemento do tribunal, para esta quarta-feira, no entanto, houve nova alteração de data.

Recorde-se que o agente da PSP Fábio Guerra, de 26 anos, morreu em março do ano passado, na sequência de “graves lesões cerebrais” causadas por agressões no exterior de uma discoteca em Alcântara, quando, apesar de estar fora de serviço, foi intervir e ajudar numa situação de confrontos.