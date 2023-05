Estados Unidos param campanha de ciberespionagem de origem russa

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que interrompeu uma longa campanha de ciberespionagem russa.

Esta campanha tinha como objetivo roubar informações confidenciais de redes de computadores em dezenas de países, nomeadamente os Estados Unidos, que reportaram ainda que foram roubados dados de jornalistas, de organizações noticiosas norte-americanas e de outros alvos selecionados de interesse para o Kremlin.

Os promotores do Departamento referiram que a operação de espionagem teve como alvo uma unidade do Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia, e acusaram os 'hackers' de roubar documentos que pertenciam a membros de NATO.

Os alvos específicos não foram nomeados nos documentos do tribunal de Washington, contudo, mas as autoridades dos Estaods Unidos descreveram esta campanha de espionagem e afirmaram que a operação russa contou com o programa malicioso Snake para aceder aos computadores, um programa informático que está a ser investigado há mais de dez anos, mas que o FSB russo alterou-o diversas vezes, evitando as ações de Washington para desligar as suas funcionalidades.