UEFA proíbe presença de adeptos do Benfica no próximo jogo fora

A UEFA multou o Benfica em 35 mil euros e proibiu a venda de bilhetes para o próximo jogo fora de casa nas competições europeias, na próxima época 2023/2024.

Esta sanção deve-se aos incidentes que ocorreram no jogo com o Inter, em Milão, no estádio Giuseppe Meazza, com os adeptos das águias a arremessarem tochas para os anéis inferiores, onde se encontravam os adeptos italianos.

O Benfica já reagiu ao castigo da UEFA em comunicado.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que foi sancionado pela UEFA com uma multa de 35 000 euros e a proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos para o próximo jogo a ter lugar fora nas competições europeias”, lê-se na nota.

Acrescentando ainda que “o Sport Lisboa e Benfica vai avaliar a possibilidade de recorrer desta decisão da qual foi notificado hoje pela UEFA”.