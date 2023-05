Tribunal revoga sanção de dois jogos à porta fechada ao Boavista

O Supremo Tribunal Administrativo anulou o castigo aplicado ao Boavista, de dois jogos à porta fechada devido a condutas discriminatórias.

A sanção foi aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a 14 de junho do ano passado, após incidentes durante o jogo contra o Estoril Praia, a 27 de setembro de 2021.

O órgão baseou-se no 113º artigo do regulamento disciplinar da Liga, que dita uma sanção de dois a cinco jogos à porta fechada e uma multa, quando os clubes “promovam, consintam ou tolerem a exibição de faixas e cânticos de slogans racistas” ou qualquer outro tipo de discurso preconceituoso.

O Boavista apresentou um recurso e conseguiu revogar a decisão do CD, mas estão obrigados a cumprir a sanção de um jogo sem adeptos no Estádio do Bessa.

Recorde-se que o axadrezados ocupam a décima posição da Liga com 40 pontos.