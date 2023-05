AR. Chega entrega resolução a pedir demissão de Galamba

O Chega entregou, esta terça-feira, na Assembleia da República uma resolução na qual recomenda ao Governo a demissão do ministro das Infraestruturas, João Galamba.

“João Galamba passou a ser visto perante a opinião pública e de forma generalizada como um ministro fragilizado, porém o primeiro-ministro António Costa preferiu segurá-lo em prol da estabilidade, mesmo após o seu pedido de demissão, contra a posição declarada do Presidente da República”, lê-se no texto da resolução a que o Nascer do Sol teve acesso.

O partido, liderado por André Ventura elenca vários episódios polémicos que envolvem o ministério das Infraestruturas e recorda que a controvérsia levou mesmo à saída do antecessor de Galamba, Pedro Nuno Santos.

Para o Chega, “os portugueses esperam e merecem mais e melhor do poder político”.

Os deputados do Chega acreditam que é “consensual”, entre a sociedade civil e diversos politólogos e políticos, que o primeiro-ministro “cometeu um gravíssimo erro político” ao segurar Galamba no Governo e que “tal facto poderá ter consequências muito negativas no futuro político do país, dificultando ainda mais a tão ambicionada estabilidade política”.

Por último, a bancada da terceira força política no Parlamento recomenda não só a substituição “imediata” do ministro das Infraestruturas como à realização de “uma remodelação governamental”.