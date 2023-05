Violência doméstica: Quase sete mil queixas e cinco mortes em três meses

No primeiro trimestre deste ano foram registadas quase sete mil queixas por violência doméstica, um valor que representa mais 3,7% do que em igual período do ano passado.

Os dados foram divulgados na página da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e mostram ainda que entre janeiro e março ocorreram cinco homicídios, menos três do que no mesmo período de 2022.