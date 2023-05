Acrescentar clubes ao nosso

Comecei a ir à bola ainda não tinha seis anos, acompanhando o meu pai nos domingos que começavam bem cedo, com os jogos dos iniciados, juvenis e juniores, passando pelo encontro dos seniores, a que se seguia, muitas vezes, um jogo de hóquei ou de voleibol. Depois passei a jogar federado no Hockey Club de Portugal, seguindo-se o Clube Desportivo de Arroios, e ia ver muitos jogos das equipas lisboetas com o cartão de jogador que permitia a entrada nos jogos da Primeira Divisão. Com uma carreira mediana e breve, pois os prazeres da noite falavam mais alto, passei a acompanhar os meus amigos que tinham mais jeito para a bola, mas já em miúdo seguia os jogos do Sport Lisboa e Olivais onde o Luís Borrego, o China, jogava, por vezes, à baliza uma parte e na outra entrava como avançado. Depois segui os jogos do meu amigo Xico Zé, quer no Benfica, como depois no Alverca, criando, obviamente, uma ligação aos clubes onde jogava. O Xico Zé terminou a carreira precocemente no Olivais e Moscavide. O Hernâni, que tinha sido meu colega de liceu e companheiro do Xico Zé no Benfica, e que subiu dos juniores aos seniores pela mão de Sven-Goran Eriksson, e depois andou pelo Farense, Olhanense, Rio Ave e Portimonense, entre outros, também me fez “acrescentar” clubes ao meu de criança. Seguiu-se o Paulo Sérgio, atual treinador do Portimonense, que andou pelo Olivais e Moscavide antes de chegar ao Belenenses e ao Vitória de Setúbal, entre muitos outros.

Mais recentemente tornei-me adepto do Oriental, de que sou sócio, por causa do meu sobrinho-neto que foi lá guarda-redes. No sábado, estive no Restelo a assistir ao jogo da subida do mítico Belenenses à Segunda Liga, não conseguindo conter uma lágrima ao lado meu sobrinho, pai do David Grilo, o guarda-redes. Ao longo dos muitos anos que levo como adepto de futebol, não deixa de ser curioso como me fui tornando adepto de vários clubes por onde jogaram os meus amigos e familiares. Se é verdade que não se troca de clube, pelo menos não é mentira que acrescentamos alguns ao da nossa infância.