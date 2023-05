Do Imprensa ao Jobim

Os lisboetas começam finalmente a descobrir os prazeres de beber um copo ao final da tarde, antes de jantar ou depois do trabalho. Talvez seja justo dizê-lo que muito à custa dos estrangeiros que preenchem cada vez mais as ruas da capital. Talvez a criatividade dos franceses e a animação dos brasileiros tenha vindo ajudar a criar uma nova cultura e uma forma de estar distinta. Acredito que sejam várias e diferentes razões e que a esta procura cada vez maior, respondeu uma oferta com novos espaços para todos os gostos. Tal e qual dizia Adam Smith na sua famosa explicação para o funcionamento de um qualquer mercado. Se antes da pandemia a loucura eram os restaurantes que não pararam de abrir a cada esquina, agora crescem os espaços de lazer aproveitando pequenos espaços espalhados pela cidade. Parece que descobrimos a pólvora que há muitos anos vai explodindo as ruas do nosso país vizinho com animado “salero”.

Eu gosto particularmente de me “perder” pela rua da Imprensa Nacional que liga a rua de São Bento à da Escola Politécnica. Uma rua que era antigamente conhecida pelo famoso Trumps e outros bares muito conotados com o público gay é agora procurada por quem quer descontrair um pouco e “picar” qualquer coisa. A meio o Imprensa, com belíssimos cocktails com nomes de tipos de letra e onde se encontra talvez o melhor moskow mule. Bebidas em copos de vidro como manda a lei, acompanhados por ostras sempre frescas e uns saborosos hambúrgueres em pão brioche. Decoração industrial mas com bom gosto, poucas mesas mas com um parapeito da janela que dá para fora dando oportunidade para estar em pé ao ar livre a aproveitar o bom tempo. Na mesma rua, mas mais acima, o Jobim, ideia de dois brasileiros e um português que tenta recriar os descomplexados botequins do Rio de Janeiro e onde para além dos copos e de uma agradável esplanada se podem degustar o inigualável pão de queijo.

Já por aqui falei do Vago na Rua das Gaivotas que com a fama crescente tem estado tão lotado que muitas vezes é difícil chegar ao bar (ouvi dizer que já há um segundo mesmo ao lado) e também do Go A que volta a reabrir o seu enorme jardim com vista sobre Lisboa e que se torna num dos espaços mais apetecíveis nesta altura do ano, mas existem muitos outros, tantos que não tive ainda tempo de os experimentar a todos. Gosto do Amor Records, um tributo ao vinil numa perpendicular da Almirante Reis, onde nos sentimos como se estivéssemos numa sala de estar com um dj quase só para nós e com uma escolha musical que nunca desilude. No Cais do Sodré, no meio de uma enorme misturada de gente, ali bem perto da Pensão do Amor, um dos espaços preferidos dos turistas, podemos também encontrar a Collect, um bar de dois andares onde a música é palco principal, com um ambiente sempre interessante e umas pequenas varandas viradas para a rua.

Parece que abriu outro Imprensa na Baixa, tal tem sido o sucesso do primeiro. O Red Frog speakeasy na Praça da Alegria continua a ser referenciado nas listas dos melhores cocktail bares do Mundo e com um irmão bem próximo num conceito mais cru, o Monkey Mash que merece a pena ser conhecido. Na Rua de São Paulo vão abrindo bares porta sim porta não. A Tabacaria, pequeno de esquina é de paragem obrigatória assim como o Tabernáculo do Hernâni Miguel, uma figura histórica da noite lisboeta e que reproduz como ninguém o multiculturalismo dos países africanos de língua portuguesa. Muitas escolhas que merecem ser visitadas numa cidade que se diverte cada vez mais cedo. Ainda bem!