Líder parlamentar do Chega

Se alguém pensava que Ferro Rodrigues era um mau presidente da Assembleia da República, pasme-se que Augusto Santos Silva consegue ser pior ou no mínimo igual! Ambos não perceberam ou não querem perceber, que a conjuntura política portuguesa mudou. O tempo do politicamente correcto, onde não se podiam dizer as coisas para não melindrar a classe política, acabou! O CHEGA veio para quebrar com essas raízes podres do sistema e dizemos sem complexos.

Nesta legislatura, Augusto Santos Silva não tem sido isento, tentou cortar e condicionar a palavra ao deputado André Ventura e a outros deputados do CHEGA. A verdade é que quando foi eleito devia ter tirado a camisola socialista e não o fez, pautando este ano por falta de isenção; deixa a extrema-esquerda fazer o que quer, em especial nos tempos para falar.

Agora veio “castigar” o CHEGA por ter levado cartazes de protesto para a sessão solene ao Presidente do Brasil. Nós avisámos diversas vezes que não podíamos concordar em juntar no mesmo dia a vinda do Presidente do Brasil e a sessão solene dos 49 anos do 25 de Abril. É um dia que diz muito aos portugueses, o dia da nossa revolução, que livrou Portugal de uma ditadura para estarmos hoje com uma democracia consolidada! O presidente da Assembleia da República manteve a vinda de Lula da Silva para esse dia e nós não podíamos ficar quietos. Fizemos um protesto pacífico dentro do Parlamento com cartazes e batendo com as mãos na madeira, quando os outros aplaudiam. Santos Silva não gostou? Nós também não gostámos que houvesse uma mistura das duas cerimónias, fazendo do 25 de Abril uma cerimónia menor! Também não gostámos que o segurança de Lula da Silva fizesse ameaças ao nosso grupo parlamentar, nós temos legitimidade para estar ali, ele é que não!

Depois veio a retaliação do presidente da Assembleia da República com várias expressões, inclusive “CHEGA de envergonhar o nome de Portugal”! Da nossa parte, o que envergonha o nome de Portugal é ter um ex-primeiro-ministro a ser julgado por corrupção ou ter ministros e autarcas socialistas presos por corrupção! Ou a justiça não funcionar, com processos como o de José Sócrates perto de prescrever. Isto sim envergonha o nome de Portugal! A outra “retaliação” foi a de não nos levar nas viagens a seu convite, por ser um grupo parlamentar que não lhe transmite confiança. O nosso grupo parlamentar sempre participou em viagens e sabe sempre comportar-se. O que Santos Silva quis fazer foi colocar-nos de castigo, mas não é assim que nos vai calar. Está a faltar ao respeito a um grupo parlamentar e a todos os milhares de portugueses que nele votaram! Na recente viagem à Ucrânia, preferiu levar o BE (6ª força política), que teve no mesmo dia, uma deputada a fazer uma declaração política contra a NATO! Podia também ter explicado porque não levou o PCP, mas não o fez, porque está sempre a defender os partidos de esquerda!

Sempre houve “apartes” dentro do Parlamento. Nós já ouvimos de tudo, desde racistas, fascistas, mentirosos, xenófobos, impostores e poderia acrescentar muito mais particularmente pelas últimas filas da bancada socialista (das outras também), daqueles deputados que nunca falam, tentando sempre interromper os nossos discursos, mas quando são os deputados do CHEGA a tecer apartes é logo um confronto! Mas não escondo que gostamos de confronto. Confronto sem faltar ao respeito sempre houve na AR. Talvez agora seja mais forte, porque a direita, até agora, nunca tinha tido um partido a ser a voz dos portugueses!