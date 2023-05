Algarve bateu recorde de ocupação por quarto em abril

O Algarve superou, em abril, os valores registados para a taxa de ocupação quarto desde 1996. Os dados foram revelados esta segunda-feira pela Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

A taxa de ocupação quarto foi de 68,5%, 3,3pp (pontos percentuais) acima da verificada em 2019 e 6,3pp acima da verificada em abril de 2022, revela a associação, acrescentando que face ao mesmo mês do ano anterior, os mercados que mais contribuíram para a subida verificada foram o irlandês com +2,6pp e o britânico com +1,8pp.

Já o mercado nacional contribuiu com uma subida de 0,2pp para a variação da ocupação cama face a abril de 2019.

Por zonas geográficas, as maiores subidas face a 2019 ocorreram nas zonas de Vilamoura / Quarteira / Quinta do Lago (+8,2pp), Carvoeiro / Armação de Pêra (+7,8pp) e Monte Gordo / Vila Real de Santo António (+7,6pp).