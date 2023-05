Roger Schmidt e Ruben Amorim são possíveis sucessores de Mourinho na Roma

Roger Schimdt está na lista de treinadores para substituir José Mourinho no comando técnico da Roma, avança o jornal “Il Messaggero”.

Ruben Amorim, junta-se às opções e é um dos desejos dos italianos, que ainda não têm a certeza da continuidade do ‘special one’, que foi apontado ao PSG, por isso o clube está à procura de sucessores.

Os técnicos Roberto de Zerbi, do Brighton e Thiago Mota, do Bolonha também têm sido associados à Roma.

O treinador do Benfica tem contrato com as águias até 2026, assim como o técnico do Sporting.