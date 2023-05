Residência de Rodrygo Goes assaltada durante final da Taça do Rei

A casa de Rodrygo Goes, jogador do Real Madrid, foi assaltada durante o jogo da final da Taça do Rei frente ao Osasuna.

O alerta para o assalto foi dado por um segurança da residência do avançado, situada num dos bairros mais caros de Madrid.

Quando as autoridades chegaram ao local deparam-se com várias divisões da casa reviradas e, não se sabe ainda o valor dos bens furtados.

A investigação do caso está a cargo da Polícia Nacional.

Recorde-se que Rodrygo foi o homem do jogo, marcou os dois golos que deram a vitória aos 'merengues'.