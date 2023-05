Cadaval. Suspeito do caso do corpo desmembrado admite profanação mas nega homicídio

O principal suspeito do homicídio de Valdene Mendes, cujo corpo foi encontrado desmembrado no Cadaval, admite às autoridades ter profanado e ocultado o cadáver, mas nega tê-lo matado.

A cabeça, um dos últimos restos mortais a ser descoberto, foi encontrada numa habitação abandonada, a 100 metros da casa que a vítima e o suspeito partilhavam, segundo o Correio da Manhã.

A principal linha de investigação será a de que o alegado autor, que ficou em prisão preventiva, terá asfixiado a vítima, depois de esta ter recusado os avanços sexuais.

Recorde-se que o primeiro saco com restos mortais foi encontrado na terça-feira passada, tendo sido descoberto outras partes do corpo no dia seguinte, e, mais recentemente, no dia 6 de maio.