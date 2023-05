Acidente com rebarbadora faz um ferido grave em Avis

Um homem, de 52 anos, ficou ferido com gravidade, esta segunda-feira, na sequência de um acidente de trabalho numa obra de construção civil em Benavila, no concelho de Avis, distrito de Portalegre, referiu uma fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, em declarações à Lusa, o acidente ocorreu quando o homem trabalhava com uma máquina rebarbadora, tendo sido transportado para o hospital de Portalegre.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para realizar as diligências relacionadas com o incidente, revelou a mesma fonte.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo disse que o alerta foi dado às 11h27.

No local estiveram os bombeiros de Avis, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com seis operacionais, apoiados por três veículos, incluindo a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Sor.