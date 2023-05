Adepto que caiu da bancada no estádio do Vitória de Guimarães fica fora de perigo

O adepto que caiu de um patamar para outro no estádio do Vitória de Guimarães, no domingo, já saiu dos cuidados intensivos.

Na sequência da queda, o adepto, que foi transportado para o hospital de Guimarães, sofreu uma fratura exposta num dos braços, tendo já sido operado com sucesso, esta madrugada.

Segundo a família, citada pela a agência Lusa, o homem estará fora de perigo, pois a TAC realizada à cabeça não revelou qualquer lesão. No entanto, os exames mostraram uma contusão pulmonar que será “recuperável”.