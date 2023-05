Faro. Três concelhos em risco máximo de incêndio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, esta segunda-feira, os concelhos de Monchique, Portimão e Tavira, no distrito de Faro, em perigo máximo de incêndio.

Os termómetros vão oscilar entre os 7 graus Celsius (na Guarda) e os 28 (em Évora). O céu estará pouco nublado no continente, com a nebulosidade a aumentar no litoral Norte e Centro a partir do final da tarde

Por sua vez, 30 concelhos de Faro, Beja, Santarém, Portalegre e Castelo Branco apresentam, segundo o IPMA, perigo muito elevado de incêndio, e mais de 70 concelhos, de Faro, Évora, Beja, Lisboa, Santarém, Leiria, Portalegre, Coimbra, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança, risco elevado de incêndio rural.