Bandeira a meia haste para homenagear vítimas do tiroteio no Texas

Em reação ao tiroteio que provocou oito pessoas num centro comercial no Texas, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decretou que as bandeiras do país fossem hasteadas a meia haste.

"Como respeito pelas vítimas do ato de violência sem sentido em Allen, Texas," as bandeiras serão hasteadas a meia haste, pode ler-se num comunicado da Casa Branca.

Pelo menos oito pessoas foram assassinadas, este sábado, num centro comercial na cidade de Allen, no Texas, Estados Unidos. Até ao momento, foi confirmado que uma das vítimas era uma criança.

Segundo o chefe da polícia de Allen, Brian Harvey, o atacante foi "neutralizado" por um agente que se encontrava no local.

A violência armada é um grande problema nos Estados Unidos, apenas este ano já aconteceram pelo menos 198 tiroteios em massa, segundo o Gun Violence Archive.