Futsal. Sporting e Benfica jogam para a final

As quatro equipas que venceram sem derrotas os grupos na ronda de elite vão agora lutar pelo título europeu, no Velòdrom Illes Balears. O modelo da competição é simples: hoje jogam-se as meias-finais, os vencedores garantem lugar na final no domingo e os derrotados jogam o sempre ingrato jogo de atribuição do 3.º e 4.º lugares.

O Sporting, campeão europeu em 2019 e 2021, vai defrontar o Anderlecht (17h00) e o Benfica, vencedor da UEFA Futsal Cup em 2010, mede forças com a equipa da casa, o Palma Mallorca (20h00). Domingo é dia de todas as decisões, com o jogo dos perdedores (16h00) e a final (19h00).

Tendo em conta a qualidade e a experiência dos finalistas – é a primeira vez que Anderlecht e Palma Mallorca estão nestas andanças – espera-se uma final 100% portuguesa entre duas das melhores equipas do mundo de futsal.

O Sporting é o clube português com melhor palmarés na competição. Está pela nona vez na fase final, igualando o recorde do Barcelona e Kairat Almaty, disputou cinco finais e ganhou duas. Tem um plantel composto por jogadores que foram campeões do mundo em 2021 e que venceram o Euro 2018 e 2022 ao serviço de Portugal. O guarda-redes Guitta admitiu que as anteriores conquistas do Sporting «instigam para dar um bocadinho mais na busca de um terceiro título europeu. Já conhecemos esse sabor e vamos em busca de o conseguir outra vez. Eles têm valor e já eliminaram o Barcelona, por isso diria que é 50% para cada lado. Temos de enfrentá-los como qualquer outra equipa», frisou.

O Benfica procura repetir o êxito anterior e conta com vários jogadores campeões do mundo em 2021 e que venceram o Euro 2018 e 2022, pelo que é uma equipa com muita qualidade. «O nosso foco é assimilar as informações que o treinador nos passar, juntos sermos capazes de fazer um excelente jogo», afirmou Afonso Jesus ao site do clube. Por se tratar de «uma equipa bastante competitiva e muita qualidade individual e coletiva só o melhor Benfica será capaz de vencer este Palma e sonhar com a conquista desta competição», disse o internacional português.

O Anderlecht (conhecido até ao ano passado como Halle-Gooik) está a fazer a sua estreia em fases finais depois de ter eliminado na ronda de elite o Barcelona, atual campeão europeu, na diferença de golos. O Palma Mallorca faz também a sua estreia em competições europeias depois de ter ganho o seu grupo na ronda de elite. O Inter Movistar é o clube com mais títulos europeus (5) e o Sporting é a equipa com mais presenças em fases finais (10).

Todos os jogos da fase final da Liga dos Campeões vão ter transmissão televisa no Canal 11 e Eleven Sports.