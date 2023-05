Líder checheno pode substituir Grupo Wagner em Bakhmut

O líder checheno, Ramzan Kadirov, afirmou que estaria disposto a substituir o Grupo Wagner em Bakhmut com as suas unidades especiais.

Esta afirmação foi feita após o líder dos mercenários, Yevgueni Prigozhin, ter ameaçado abandonar esta frente de combate devido à falta de munições.

"Se o irmão mais velho Prigozhin e Grupo Wagner partirem, o Estado-Maior perderá uma unidade experiente, mas o irmão mais novo Kadirov e [a unidade especial] Akhmat virão em seu lugar", escreveu Kadirov no Telegram, acrescentando que o destacamento "é questão de algumas horas" e que os seus soldados "já estão preparados para avançar e tomar a cidade".

Kadirov revelou que espera ter a firmeza do alto comando e dos soldados russos no que diz respeito ao cumprimento das ordens do comandante supremo das Forças Armadas e Presidente russo, Vladimir Putin, após as queixas do líder do Grupo Wagner, e recordou que as unidades chechenas já lutaram com os mercenários do Grupo Wagner em lugares como Popasna, Severodonetsk e Lisichansk, cidades da região de Lugansk.

"Juntos cumprimos o dever sagrado perante a pátria sem divisões por etnia ou fé. Os interesses do Estado devem estar em primeiro lugar", afirmou.