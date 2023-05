Chuvas fortes no Ruanda fazem 130 vítimas mortais

A estação das chuvas é um perigo grande num país com muitas encostas como o Ruanda, a maior parte das quais são habitadas e utilizadas para o cultivo, e é ainda pior neste mês de maio, uma vez que a Agência Meteorológica do Ruanda avisou que a precipitação será ligeiramente superior aos níveis normais em muitas partes do país.