Costa desdramatiza "divergência" com Marcelo

António Costa reagiu, esta sexta-feira, ao discurso do Marcelo Rebelo de Sousa, afirmando que existe “uma divergência” entre ambos – algo "normal acontecer entre instituições", não sendo por isso necessário "dramatizar" a situação.

"É uma relação que tem sido marcada pela capacidade de acertarmos agulhas. Acho, por isso, que não se justifica dramatizarmos que, em sete anos e dois meses, tenha havido um momento em que as agulhas não ficaram acertadas", disse o primeiro-ministro, em Belém, no âmbito da cerimónia de entrega do Prémio Camões à escritora moçambicana Paula Chiziane.

Esta foi a primeira reação de António Costa à comunicação de Marcelo Rebelo de Sousa para o país, que, na quinta-feira, teceu duras críticas à decisão de não aceitar a demissão do ministro João Galamba