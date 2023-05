Moscovo ordena evacuação parcial de 18 regiões ucranianas ocupadas

Numa altura em que parece iminente o início da contraofensiva ucraniana, o governador imposto pela Rússia na região ocupada de Zaporijia ordenou a retirada da população mais vulnerável de 18 localidades próximas da linha da frente.

"Nos últimos dias, o inimigo intensificou os bombardeamentos nas localidades situadas muito perto da linha de contacto", escreveu no Telegram,Yevgueni Balitski, após uma reunião do Conselho de Segurança da região de Zaporijia, que foi anexado pela Rússia, apesar de não a ocupar na totalidade.

"Decidi afastar as crianças com os seus pais, os anciãos, os deficientes e os doentes de instituições médicas do fogo inimigo e transferi-los de localidades que estão na primeira linha de fogo para o interior", acrescentou.

Algumas das localidades sujeitas a evacuação parcial são Energodar, onde se situa a central nuclear de Zaporijia, a maior da Europa, ou Tokmak, um importante centro de comunicações no centro da região de Zaporijia.

"Não podemos arriscar a segurança das pessoas e forneceremos fundos para viagens organizadas, pagamentos de quantias fixas, alojamento e refeições. A relocalização temporária será providenciada dentro da região", explicou Balitski.