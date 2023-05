IL: Carla Castro abandona vice-presidência do grupo parlamentar

Carla Castro anunciou, esta sexta-feira, a sua demissão do cargo de vice-presidência do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal (IL), justificando a sua decisão dizendo que não está a ter "efetivo exercício" do cargo, nomeadamente na "participação na estratégia, comunicação e gestão".

“Não sendo o que está a acontecer e não estando na política por cargos, apresentei a minha demissão. Comunico este facto por sentir um dever de informação", escreveu Carla Castro, através do Twitter.

Venho por este meio dar uma breve nota da minha resignação de Vice-Presidente de Bancada Parlamentar.

Aceitei a continuidade do mandato após a Convenção, até pela unidade que defendia e defendo. Entendo que os cargos devem ter efetivo exercício dos mesmos (neste caso participação… — carla castro (@carlacastroPt) May 5, 2023

A deputada acrescenta que, apesar da sua decisão, é "muito importante" manter a união dentro do partido.

"Um partido para crescer e uma enorme necessidade de ajudar a tornar Portugal Mais Liberal: contam comigo e não obsta a nada no orgulho e honra em trabalhar, todos os dias, colaborativamente, em prol dos compromissos para um Portugal Mais Liberal. Seguimos a trabalhar", disse Carla Castro.