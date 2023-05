Porto vence e elimina Famalicão da Taça de Portugal

O Porto venceu o Famalicão nas meias-finais da Taça de Portugal, seguindo em frente na competição onde irá defrontar o Braga na Final.

Foi uma partida equilibrada, com o Famalicão a conseguir levar a equipa dos dragões ao prolongamento, depois de se colocar a vencer, até aos 90' minutos por 2-1, empatando a eliminatória. No lado do Familicão os golos chegaram através de Jhonder Cádiz (21) e Iván Jaime Pajuelo (75), enquanto Wenderson Galeno de penálti (28), fez o único tento dos azuis e brancos.

No prolongamento, mesmo ao cair do pano, já nos descontos, o Porto conseguiu marcar dois golos, Otávio (120+1) e Evanilson (120+4), acabando por vencer o jogo e a eliminatória.

A final da Taça de Portugal vai acontecer no dia 4 de junho.