SEF. Detido suspeito de traficar dois menores de origem angolana

Detido aguardava a chegada de dois menores, com 14 e 15 anos, oriundos de um voo proveniente do continente africano, para auxiliar e facilitar a sua passagem para outro país europeu, por via terrestre, menores esses que eram portadores de vistos Schengen falsificados.