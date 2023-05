Descoberta cabeça humana na Azambuja

A GNR recebeu um alerta, esta quinta-feira, para se dirigiram à Quinta da Texuga, no concelho da Azambuja, devido à descoberta de uma cabeça humana.

Segundo o Correio da Manhã, os restos mortais foram encontrados

na via pública, entre as 11h00 e o meio dia desta quinta-feira, numa artéria situada ao lado da Autoestrada do Norte.

A mesma publicação adanta que as autoridades estão agora a investigar uma possível ligação ao caso, também macabre, da descoberta de outros restos mortais dentro de um saco numa zona do Cadaval, a 30 quilómetros deste local na Azambuja.