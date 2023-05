Conselho de Ministros. João Galamba chegou sorridente e recusou comentar polémica

O ministro das Infraestruturas, que tinha estado ausente na quarta-feira, das iniciativas do programa “Governo + Próximo”, que decorre em Braga, já se juntou ao resto do Governo para a reunião do Conselho de Ministros que se realiza hoje no Mosteiro de Tibães.

O Executivo foi recebido com um protesto às portas do mosteiro e, à chegada, João Galamba, cujo pedido de demissão após polémica não foi aceite pelo primeiro-ministro, não fez qualquer comentário aos jornalistas, tendo apenas sorrido.