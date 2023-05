por Rui Pedro Faria

Presidente da Cooperativa Milho-Rei

A 1 de Maio de 1886, centenas de milhares de trabalhadores explorados manifestaram-se nas ruas de Chicago, nos Estados Unidos da América, exigindo, entre outros direitos, a jornada laboral de 8 horas. Mais de cinco mil unidades industriais foram paradas. A repressão foi violenta e, ao fim de três dias, contavam-se 38 mortos, 115 feridos e mais de 300 grevistas presos. Vários sindicatos foram encerrados. A data tornar-se-ia um marco na luta por direitos da classe trabalhadora e daria origem ao Dia Internacional do Trabalhador, assinalado, actualmente, em mais de 80 países.

Em Portugal, o Dia do Trabalhador foi comemorado, pela primeira vez, em 1890. Passados 133 anos, a luta continua, face à degradação da situação laboral dos trabalhadores portugueses. De acordo com estudo da Pordata, os sectores económicos que, em 2020, mais geraram riqueza, com destaque para as indústrias alimentar e têxtil, foram também aqueles que pior pagaram aos seus trabalhadores.

Com efeito, a enorme desigualdade na distribuição da riqueza produzida, em que os que mais lucram são também os que pagam os salários mais baixos, é uma realidade a combater. A força de trabalho não pode ser remunerada de forma tão desproporcional em relação à remuneração dos detentores dos meios de produção.

Mas a luta deve ir mais longe: o ser humano necessita de equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, pelo que a semana de trabalho de quatro dias deve ser uma ambição a curto prazo, bem como o encerramento do comércio aos Domingos e feriados.

Pese embora se assista a uma tendência de desvalorização do seu papel, as organizações sindicais são estruturas fundamentais para as justas lutas dos trabalhadores.

Tal como os patrões se organizam em associações, federações e confederações para constituírem maior força de pressão sobre o poder político, também os trabalhadores têm de ter a consciência da importância de se organizarem para defenderem os seus direitos.