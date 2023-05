Benfica multado em mais de sete mil euros

O comportamento dos adeptos do Benfica após o jogo com o Famalicão deu origem a uma multa de 7.650 euros por parte do Conselho de Disciplina aos encarnados.

Os confrontos entre adeptos e o uso de objetos pirotécnicos no Estádio da Luz, no jogo em que as águias venceram por 2-0 motivaram esta decisão do Conselho.

A Polícia de Segurança Pública teve de intervir para dispersar os adeptos que estavam envolvidos em confrontos com agentes da PSP junto à sede da claque ‘No Name Boys’.