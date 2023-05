Crise política. Marcelo ausente do país nos próximos dias deixa nota sugestiva no site da presidência

O Presidente da República, em pleno clima de braço de ferro com o Governo, vai estar fora do país nos próximos dias, entre Reino Unido, Espanha e França.

O distanciamento de Marcelo Rebelo de Sousa de um Portugal em aparente crise política começa com uma deslocação Londres, onde marcará presença nas cerimónias de coroação de Carlos III, já este sábado.

Seguirá depois para Yuste, em Espanha, para a entrega do Prémio Europeu Carlos V ao secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, marcada para 9 de maio, e que será presidida pelo Rei Filipe VI.

Por último, o chefe de Estado deslocar-se-á a Estrasburgo, em França,a convite do Presidente do Parlamento Europeu, onde estará a 9 e 10 de maio, noticia o ECO.

Entretanto, depois do comunicado a dar conta da discordância de Marcelo Rebelo de Sousa acerca da não aceitação de António Costa do pedido de demissão de João Galamba, seguiu-se um curto silêncio no site da presidência, interrompido apenas com uma nota sobre os 112 anos da GNR.

A efeméride pouco ou nada está relacionada com o braço de ferro entre Belém e São Bento, mas os termos em que Marcelo se dirige aos militares podem ser alvo de interpretações, não fosse o chefe de Estado adepto dos recados público encapotados.

“O Presidente da República felicita, por isso, todas as Mulheres e todos os Homens da GNR, militares e civis, que, com disciplina, zelo, determinação e coragem, honram o compromisso que assumiram com o País, que preservam a idoneidade da instituição, que atuam diariamente, e de forma empenhada, focados na resposta eficiente a todos os nossos concidadãos”, lê-se no site da presidência.