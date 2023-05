Guerra. Kiev interceta mais de 20 drones russos

Moscovo lançou, na terça-feira à noite, um novo ataque com recurso a 26 drones kamikase de fabrico iraniano, tendo a defesa ucraniana conseguido intercetar 21.

Através do Telegram, a Força Aérea ucraniana informou que estes drones – que transportam explosivos e são destruídos em ataque – e foram lançados da região russa de Bryansk, no nordeste da Ucrânia, e também de Azov, no Sudeste.

"As táticas do adversário continuam (...) inalteradas: ao cair da noite, os terroristas lançam uma onda de dispositivos a partir de várias direções", disse o chefe da Administração Militar de Kiev, Sergii Popko, na rede social.