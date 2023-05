Brasil: casa de Bolsonaro alvo de buscas pela Polícia Federal

A casa de Jair Bolsonaro, em Brasília, foi, esta quarta-feira, alvo de buscas pela Polícia Federal do Brasil.

A imprensa brasileira escreve que a habitação fica situada no Jardim Botânico, onde o antigo presidente vive atualmente com Michelle Bolsonaro.

A investigação acontece no âmbito da Operação Venire, que arrancou esta quarta-feira. As autoridades brasileiras detiveram o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e braço direito do ex-líder do Brasil.

Os trabalhos têm por objetivo o apuramento de alegados dados falsos sobre a vacinação contra a covid-19 que foram inseridos nos sistemas do Ministério da Saúde brasileiro.

À CNN Brasil, fonte da Polícia Federal disse que a filha de Jair Bolsonaro, Laura Bolsonaro, teria dados alterados nos certificados de vacinação contra o SARS-CoV-2.