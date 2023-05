Zelensky reúne-se com líderes dos países nórdicos na Finlândia

Volodymyr Zelensky, chefe de Estado ucraniano, viajou esta quarta-feira para Helsínquia, capital da Finlândia, onde se vai reunir com os líderes dos países nórdicos para discutir o apoio a prestar à Ucrânia.

Os países nórdicos que se irão encontrar com o Presidente ucraniano serão a Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca e Islândia. As reuniões irão decorrer na residência oficial do Presidente da Finlândia, Sauli Niinisto.

De acordo com o chefe de Estado da Finlândia, a cimeira irá abordar a agressão da Rússia contra a Ucrânia, sendo que os "países nórdicos vão continuar a apoiar" Kiev e as iniciativas da União Europeia e da Aliança Atlântica.

Já o primeiro-ministro dinamarquês reforçou, em comunicado, a "necessidade urgente de apoio militar para garantir que os ucranianos se mantenham tão fortes quanto possível na luta contra a Rússia".