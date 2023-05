Nove pessoas morreram em tiroteio levado a cabo por adolescente numa escola de Belgrado

Uma escola do ensino básico no centro de Belgrado, na Sérvia, foi esta quarta-feira de manhã alvo de um tiroteio levado a cabo por um adolescente, provocando a morte de, pelo menos, nove pessoas, oito delas crianças.

A vítima mortal adulta era o segurança da escola.

De acordo com a imprensa internacional, o suspeito – que já foi detido – é um estudante do sétimo ano.

O alerta foi dado pelas 8h40 (7h40, em Lisboa), explicam as autoridades locais, acrescentando que o jovem disparou vários tiros com a arma que tudo indica ser do seu pai.

Ainda não são conhecidas as motivações do tiroteio, estando o caso a ser investigado.