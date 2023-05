Indonésia. Encontrada morta mulher que caiu em poço de elevador num aeroporto

Uma mulher foi encontrada morta dentro de um poço de um elevador, no aeroporto internacional de Medam, três dias depois do incidente, estando as autoridades da Indonésia a investigar o caso.

De acordo com a imprensa local, a vítima foi identificada como sendo Aisiah Sinta Dewi, de 38 anos, tendo entrado no elevador no dia 24 de março e carregado no botão para o andar que pretendia.



As imagens mostram que a vítima não se apercebeu que, nas costas, a porta correta se tinha aberto. Ao ver que se encontrava presa no elevador, a mulher, já nervosa, tentou forçar a entrada que tinha usado, tendo esta cedido, com a mulher a cair.

O corpo foi somente encontrado no dia 27 de abril, depois de terem sido relatadas queixas de mau cheiro no local.