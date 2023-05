Marcelo discorda da decisão de Costa em manter João Galamba

Marcelo Rebelo de Sousa disse esta terça-feira que discordava da decisão de António Costa, que não aceitou o pedido de demissão de João Galamba.

Em comunicado, o Presidente da República lembra que "o ministro das Infraestruturas apresentou hoje o seu pedido de demissão, invocando razões de peso relacionadas com a percepção dos cidadãos quanto às instituições políticas".

"O primeiro-ministro, a quem compete submeter esse pedido ao Presidente da República, entendeu não o fazer, por uma questão de consciência, apesar da situação que considerou deplorável", lê-se na nota divulgada.

Contudo, "o Presidente da República, que não pode exonerar um membro do Governo sem ser por proposta do primeiro-ministro, discorda da posição deste quanto à leitura política dos factos e quanto à percepção deles resultante por parte dos Portugueses, no que respeita ao prestígio das instituições que os regem".