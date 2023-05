Costa diz que não aceita demissão de Galamba

O primeiro-ministro começa a sua declaração ao país por pedir desculpa aos portugueses por incidente “ocorrido no Ministério das Infraestruturas que é a todos os títulos deplorável”.

De seguida, confirma que recebeu, esta terça-feira, o pedido de demissão do ministro, uma decisão que classificou como nobre, mas que acrescentou, “em consciência”, não poder aceitar, pois tem a certeza que João Galamba não omitiu qualquer documento à Comissão de Inquérito da TAP.

“Não tenho nenhum indício que procurou ocultar” informações, antes pelo contrário, pois “foi o ministro quem disponibilizou essa informação à comissão de inquérito”.

O primeiro-ministro defendeu a atuação do ministério das Infraestruturas e sublinhou que quem deu o laeta para o roubo do computador “não cometeu qualquer infração e cumpriu o seu dever”, e acrescentou que os serviços de informação “agiram no âmbito do que entendem as duas competências próprias”.

No entanto, deu também conta de que solicitou esclarecimentos ao secretário-geral do SIRP sobre o caso, embora tenha salientado que não tem razões para achar que o SIS agiu “à margem da lei” e que se assim o tivessem feito essa responsabilidade não seria de João Galamba ou do seu gabinete, mas sim “de quem dirige ou tutela os serviços e nunca de quem certa ou erradamente lhe tivesse feito uma participação”.

Para António Costa, a total responsabilidade do incidente “deplorável” é do ex-adjunto do ministro, Frederico Pinheiro.

"Ser membro de um Governo é um cargo de elevada responsabilidade, e a experiência que tenho com o doutor João Galamba, não me permite aceitar a sua demissão quando entendo que não lhe é imputável qualquer falha. Este deplorável acidente é imputável única e exclusivamente a quem, tendo sido demitido, agiu violentamente contra pessoas e procurou roubar um computador”, disse.

Reconhece, no entanto, que aceitar a demissão seria a saída mais fácil, sublinhando que tofod ou quase todos os coemntadores defendiam que Galamba não tinha condições para continuar no cargo, mas disse que “entre a facilidade” e a “consciência” dava primazia à última.

Sobre o seu encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa adiantou:"Informei o Presidente da República desta minha decisão". E reforçou que a decisão era sua que o responsabilizava somente a ele “em exclusivo”.

Sobre possíveis reações do chefe de Estado, na sequência da não aceitação da saída de João Galamba, o líder do Governo disse que “respeita” aquele que for o entendimento do Presidente.