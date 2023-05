Zelensky agradece "muito enfaticamente" apoio de Portugal

Augusto Santos Silva reuniu esta terça-feira com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, com quem conversou sobre a adesão do país à União Europeia e o papel de Portugal na ligação aos países africanos e latino-americanos.

Em declarações dadas à agência Lusa por via telefónica, o presidente do Parlamento português, que está em Kiev nesta terça e quarta-feira em visita oficial, disse que a reunião com Zelensky foi "bastante útil" e que "ficou mais claro o valor que Portugal acrescenta na gestão política e diplomática deste conflito".

"Talvez o ponto mais importante da reunião tenha tido a ver com o papel que Portugal desempenha - e pode ainda desempenhar mais - no diálogo com os países do hemisfério sul, em particular com os países latino-americanos e africanos, com os quais nós temos laços muito próximos e aos quais temos transmitido a nossa posição sobre esta guerra da Rússia contra a Ucrânia", referiu ainda.

Santos Silva realçou ainda que "a clareza da posição portuguesa é conhecida desde o primeiro momento" da invasão russa à Ucrânia.

"E são conhecidas as dúvidas que vários países latino-americanos e africanos têm exprimido, muitas vezes dizendo que esta é uma guerra que é da Europa e não deles. Convém manter o dialogo com estes países para mostrar-lhes que também está aqui em causa a ordem internacional baseada em regras que todos defendemos", afimrou.

Nesta reunião, que começou pelas 15h00 locais (13h00) e durou cerca de uma hora, estiveram presentes representantes do PS, PSD, IL e BE e o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba.

No encontro, Zelensky agradeceu "muito enfaticamente" o apoio que Portugal tem prestado ao país e deu conta das maiores necessidades em termos de equipamentos militares.