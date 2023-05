PSP deteve quase 200 pessoas este fim de semana em Lisboa

Foram detidas, neste fim de semana grande, em Lisboa quase 200 pessoas, anunciou esta terça-feira o Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública (PSP) em comunicado.

A autoridade adianta que, entre os dias 28 de abril e 1 de maio foram detidas 188 pessoas, estando a maior parte das detenções (55) relacionadas com a condução de veículo com taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Foram ainda detidas 33 pessoas por condução sem habilitação legal, 23 por tráfico de estupefacientes, 18 por crimes contra a propriedade, 18 no âmbito de mandados de detenção, 12 por resistência e coação sob funcionário, 10 por detenção ou tráfico de armas proibidas, nove por desobediência e uma por violência doméstica, tendo ainda ocorrido nove detenções por outros motivos.

No mesmo período foram apreendidas nove armas de fogo e oito armas brancas, assim como 502,76 doses individuais de haxixe e 194,55 doses individuais de cocaína.