Almada. Resgatadas quatro pessoas na praia de São João da Caparica

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) resgatou, durante a tarde de segunda-feira, quatro pessoas que estavam com "dificuldades dentro de água na praia de São João da Caparica", em Almada.

Em comunicado, divulgado esta terça-feira, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) informa que duas das vítimas foram resgatadas pelos bombeiros pertencentes ao Projeto Praia Protegida e outras duas pelos elementos do Projeto Praia Saudável.

Uma das vítimas, um homem, "ficou inconsciente ao chegar ao areal" e foi posteriormente transportada para uma unidade hospitalar.

Foram "ativados de imediato para o local os tripulantes da Estação Salva-vidas de Lisboa, elementos do Projeto Praia Saudável, com uma moto 4X4, e elementos do Projeto Praia Protegida, com elementos dos Bombeiros Voluntários da Trafaria", além de elementos dos Bombeiros Voluntários da Trafaria com uma viatura, diz ainda a nota.

O alerta foi dado pelas 16h50.