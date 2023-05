Polémica com Galamba. António Costa cancela agenda de terça-feira à tarde

O cancelamento na conferência desta tarde na Universidade do Minho acontece depois do encontro de António Costa com o ministro João Galamba, a propósito da polémica com o ex-adjunto.

O primeiro-ministro cancelou a agenda política desta terça-feira à tarde,que incluia a participação numa conferência sobre o centenário de Francisco Salgado Zenha, na Universidade do Minho.

Foi a própria universidade que informou, numa nota citada pelo Expresso, sobre o cancelamento da presença de António Costa, que estaria no painel de encerramento da conferência pelas 17h.

Sublinhe-se que este cancelamento da agenda do líder do Governo é conhecida após a reunião, em São Bento esta manhã, com o ministro das Infraestruturas, João Galamba, na sequência da polémica com o seu ex-adjunto e com o envolvimento do SIS na recuperação de um computador que estava atribuído a Frederico Pinheiro.