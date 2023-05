Ucrânia: Santos Silva realiza visita de dois dias a Kiev

Augusto Santos Silva encontra-se esta terça-feira na Ucrânia, em Kiev, numa visita oficial acompanhado por deputados de várias bancas parlamentares, com exceção do Chega e do PCP, na sequência da invasão russa.

“Cheguei hoje [terça-feira] a Kiev. Uma visita a convite do presidente do Parlamento da Ucrânia. Acompanhado por uma delegação de deputados, terei encontros com os principais dirigentes do país. Estaremos ainda com os estudantes de português no Departamento de Filologia da Universidade de Kiev”, escreveu o presidente da Assembleia da República, no Twitter.

O convite veio através do seu homólogo Ruslan Stefanchuk, que preside ao Conselho Supremo da Ucrânia, Verkhovna Rada, o órgão de poder legislativo do país, informa a nota do gabinete do presidente da Assembleia da República, dando conta do que o programa "inclui a realização de encontros institucionais ao mais alto nível, nomeadamente com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com o presidente do parlamento, Ruslan Stefanchuk, e com o primeiro-ministro, Denys Shmygal".

"Está também previsto um encontro com os estudantes de português no Departamento de Filologia da Universidade de Kiev", diz a mesma publicação.

A delegação parlamentar que acompanha Santos Silva conta com Eurico Brilhante Dias (PS), Jorge Paulo de Oliveira (PSD), João Cotrim de Figueiredo (IL) e Isabel Pires (BE).