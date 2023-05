SIRP pediu informação sobre atuação do SIS no caso do computador de ex-adjunto de Galamba

O Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) informou, esta terça-feira, que pediu informações sobre a intervenção do Sistema de Informações e Segurança (SIS), por iniciativa própria, na recuperação do computador atribuído ao ex-adjunto do ministro João Galamba, que alegadamente continha informação classificada.

"De imediato e por sua própria iniciativa, diligenciou no sentido da obtenção da informação necessária ao cumprimento da sua missão de fiscalização", lê-se no comunicado do SIRP, no âmbito do caso polémico sobre a atuação do SIS.

O Conselho de Fiscalização do SIRP aproveita ainda, na mesma nota, para sublinhar que a sua atividade é, "por força da lei, classificada e reservada".

Recorde-se que o computador em causa estava atribuído ao ex-adjunto Frederico Pinheiro, exonerado na sequência da polémica sobre a entrega total de documentos à comissão parlamentar de inquérito sobre a TAP.