Mais salário, mais direitos, melhores pensões

Por Isabel Camarinha, Secretária-geral da CGTP

As reivindicações que os trabalhadores levaram à rua no 1º de Maio são fundamentais para elevar as suas condições de trabalho e de vida e são, também, um elemento para potenciar o crescimento da economia, o combate às desigualdades e o futuro de Portugal.

Numa altura em que tudo sobe, em que os lucros e os preços disparam, os salários e as pensões também têm de aumentar. É possível, é justo e é absolutamente necessário um aumento geral e significativo dos salários.

É possível porque a riqueza produzida no nosso país permite uma melhor distribuição, aumentando a parte que vai para o salário e reduzindo a fatia crescente que é absorvida pelo capital, sob a forma de lucros, juros e rendas.

É justo, porque há cada vez mais famílias a fazer contas a um salário que não chega ao fim do mês, privando-se de bens e serviços, alguns dos quais essenciais.

É necessário, não só para travar a espiral de empobrecimento e exploração, mas também para dinamizar a economia e alavancar o crescimento e desenvolvimento económico.

A melhoria dos salários e pensões, a elevação dos direitos, já demonstraram que induzem o crescimento da economia. Veja-se o tempo do PSD/CDS e da troika e aquele que, com todas as limitações, se lhe seguiu e a forma como a recuperação dos direitos e das retribuições dos trabalhadores não só não são um inimigo do crescimento, como são um elemento essencial ao seu incremento.

A situação com que milhares de trabalhadores hoje se confrontam exige o aumento intercalar dos salários. Nos casos em que a luta já forçou a aumentos, mas estes são insuficientes para fazer face à subida dos preços e nos casos onde ainda não houve quaisquer aumentos, urge desenvolver uma acção, esclarecer e mobilizar os trabalhadores, para a subida dos salários em 10%, com um mínimo de 100€.

É por opção e acção do Governo que ocorre o empobrecimento da generalidade da população. Faltam medidas que fixem preços máximos nos produtos e bens essenciais, e as que ponham travão à subida dos juros e garantam o direito à habitação. O mercado e a especulação não resolvem os problemas, é urgente a intervenção do Estado.

Faltam medidas que libertem a contratação colectiva da chantagem patronal, que imponham como limite máximo as 35 horas de trabalho em todos os sectores e para todos os trabalhadores, que acabem com precariedade no trabalho que instabiliza a vida.

Neste 1º de Maio os trabalhadores exigiram outra política que garanta que todos os que querem viver e trabalhar no nosso país aqui encontram as condições para o fazer.

Quando se aproximam os 50 anos da Revolução, a CGTP-IN reforça que é na defesa e cumprimento dos valores e conquistas de Abril que se constrói o futuro de Portugal.