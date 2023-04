Benfica vence Gil Vicente

O Benfica jogou na noite deste sábado com o Gil Vicente, num jogo sofrido em que o golo tardou a aparecer.

Na primeira parte as duas equipas não conseguiram desfazer o nulo, apesar das oportunidades.

As águias regressaram do intervalo com vontade de manter o primeiro lugar e Chiquinho fez o 1-0 ao minuto 73’, Grimaldo fez o 2-0 aos 86 minutos, dando um ‘balão de óxigénio’ à equipa de Roger Schimdt.

A vitória em Barcelos mantém os encarnados na liderança do Campeonato.