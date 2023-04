PIB. Economia cresceu 2,5% no 1.º trimestre do ano

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,5% no primeiro trimestre face ao mesmo período do ano passado e 1,6% em cadeia, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE).

"O contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB manteve se positivo no 1.º trimestre, mas inferior ao observado no trimestre precedente, em resultado da desaceleração do consumo privado e da redução do investimento, determinada por um contributo negativo da variação de existências, verificando-se uma aceleração das exportações de bens e serviços e um abrandamento das importações de bens e serviços", explica o organismo

Ainda nos primeiros três meses do ano observou-se "um abrandamento significativo do deflator das importações em termos homólogos, mais intenso que o do deflator das exportações, traduzindo se em ganhos dos termos de troca, o que não acontecia desde o 1.º trimestre de 2021".

O INE diz que, "em consequência, o contributo positivo da procura externa líquida foi superior ao do trimestre anterior".

No entanto, comparando com o 4.º trimestre de 2022 - em cadeia -, o PIB aumentou 1,6% em volume (crescimento em cadeia de 0,3% no trimestre anterior), "refletindo o contributo positivo expressivo da procura externa líquida (que tinha sido negativo no 4º trimestre), em larga medida resultante do dinamismo das exportações, enquanto o contributo da procura interna passou a negativo".

O ministro das Finanças salientou os "bons resultados" da economia, com subida "acima do esperado" do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre, de 2,5% em termos homólogos e 1,6% em cadeia, 'puxados' pelo crescimento das exportações.

"Gostava de destacar aqui os bons resultados que a economia portuguesa apresentou [...]. Em primeiro lugar, o PIB cresceu, em segundo lugar, a confiança das famílias e das empresas melhorou e, em terceiro lugar, a inflação caiu", disse Fernando Medina.