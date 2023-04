INE. Taxa de mortalidade infantil aumentou em 2022

A taxa de mortalidade infantil aumentou em 2022, de 2,4 para 2,6 óbitos por mil nados-vivos, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicados esta sexta-feira.

No ano passado morreram 217 crianças com menos de 12 meses, mais 26 do que em 2021.

Por outro lado, o número de nascimentos subiu para 83.671 em 2022, mais 5,1% do que no ano anterior, enquanto o número de óbitos baixou para os 124.311 (menos 0,4%).

"O aumento do número de nados-vivos e o decréscimo do número de óbitos determinaram o desagravamento do saldo natural [diferença entre o número de nados-vivos e o número de mortes, num dado período de tempo], de menos 45.220 em 2021 para menos 40.640 em 2022", apontam os dados do INE.

Do total de nascimentos, 42.925 eram meninos e 40.746 meninas.