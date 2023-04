Alojamento turístico. Mercado norte-americano continua a destacar-se

O setor do alojamento turístico registou 2,1 milhões de hóspedes e 5,1 milhões de dormidas no mês de março, números que correspondem a crescimentos de 30,8% e 26,7%, respetivamente. E mesmo quando comparado com março de 2019 foram registados aumentos de 10,4% nos hóspedes e 10,2% nas dormidas.

Os números foram avançados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que revela ainda que o mercado interno contribuiu com 1,5 milhões de dormidas (+16,3%) e os mercados externos totalizaram 3,6 milhões de dormidas (+31,6%). Face a março de 2019, observaram-se aumentos de 10,0% nas dormidas de residentes e 10,3% nas de não residentes.

As dormidas de residentes no Reino Unido (17% do total das dormidas de não residentes) aumentaram 8,9% relativamente a março de 2019. O mercado alemão (quota de 13,7%) diminuiu 3,6%, enquanto o espanhol (quota de 9,0%) cresceu 2,9%. O crescimento do mercado norte americano continuou a destacar-se, quer face a março de 2022 (+71,4%) quer quando comparado com março de 2019 (+77,9%).

Face a março de 2019, as dormidas de residentes aumentaram em todas as regiões, e mais do que duplicaram na Região Autónoma da Madeira (+105,2%). Quanto às dormidas de não residentes, apenas no Algarve não se atingiram os níveis de 2019 (-0,7%).

Feitas as contas aos primeiros três meses do ano, as dormidas aumentaram 40,9%, +22,5% nos residentes e +51,6% nos não residentes. Comparando com o 1º trimestre de 2019, as dormidas cresceram 14,1%, +19,6% nos residentes e +11,8% nos não residentes.