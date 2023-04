Exportações e importações de bens sobem 13,3% e 8,7% no 1.º trimestre

As exportações de bens cresceram 13,3% nos primeiros três meses deste ano, um aumento visível também nas importações de bens que aumentaram 8,7% no mesmo período quando comparadas com o mesmo período do ano passado.

Estas são as conclusões da estimativa rápida do Comércio Internacional de bens do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgada esta sexta-feira que recorda que se registou, pelo terceiro trimestre consecutivo, um abrandamento do crescimento das transações de bens.

Feitas as contas ao quatro trimestre de 2022, as taxas de variação homóloga foram +16% e +17,8%, pela mesma ordem.